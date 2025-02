Janogy si ferma e la Fiorentina corre ai ripari: ecco la bomber che arriva dalla Sampdoria

Colpo per la Fiorentina Femminile che acquista la giovane classe 2004 Tori Della Peruta.

Il colpo della Femminile

Come appreso da Tuttomercatoweb.com, l'attaccante italo-statunitense arriverà in viola a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 2026. Della Peruta in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia della Sampdoria realizzando 8 reti in 11 presenze. L'attaccante classe 2004 è entrata anche a far parte in pianta stabile della nazionale azzurra under23.

Attenzione allo stop della Janogy

Un acquisto che dovrebbe andare a far fronte all'infortunio di Janogy, uscita claudicante dal campo con l'Inter. Ancora tuttavia non si conosce l'entità dello stop della numero ‘9’ di De La Fuente.