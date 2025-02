Kouame: "Non vedo l'ora di iniziare, forza Empoli" - FOTO

Christian Kouame, sceso in campo per la Fiorentina ieri, è da oggi un nuovo giocatore dell'Empoli. L'attaccante tornerà a Firenze a giugno poiché il suo passaggio è stato definito soltanto in prestito secco. Intanto, l'ivoriano ha già posato con la nuova maglia.

Kouame con la sua nuova maglia

E la Fiorentina chi prende al suo posto?

“Non vedo l'ora di iniziare, forza Empoli”, ha scritto sui social Kouame, con indosso la maglia degli Azzurri. Da capire se in queste ultime ore la Fiorentina proverà a chiudere per un vice-Kean. Il nome buono nelle ultime ore sarebbe quello di Marko Arnautovic, ma attenzione anche a Correa, in uscita dall'Inter.