Il domino del centrocampo: il Milan prende Bondo, libera Bennacer e... Cristante per la Fiorentina?

Effetto domino possibile sul mercato della Fiorentina. Il club viola sta cercando un altro centrocampista da regalare a Palladino e il nome caldo resta quello di Fagioli. La trattativa tuttavia non si è ancora sbloccata e quindi esiste un piano B.

Bondo sblocca… Cristante?

Prima di parlarne, però, bisogna dire che tutto potrebbe partire dal Milan. Il club rossonero infatti starebbe chiudendo per Warren Bondo - secondo Fabrizio Romano - dal Monza per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Se il trasferimento fosse confermato, il Milan lascerebbe partire Bennacer al Marsiglia. Così facendo, non sarebbe più interessato a Cristante.

Il piano B se salta Fagioli

Ovvero il piano B della Fiorentina se salta Fagioli. Il procuratore del centrocampista della Roma lo sta proponendo in questi minuti ai migliori club di Serie A. Ma l'italo-canadese partirebbe soltanto se la Roma riuscisse a chiudere per Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.