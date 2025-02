Il Napoli molla la presa su Comuzzo: il difensore viola rimarrà alla Fiorentina (almeno) fino a fine stagione

E' finita. Ora per davvero. La Fiorentina ha deciso di tenere Pietro Comuzzo. Niente da fare per il Napoli che negli ultimi giorni aveva alzato il pressing sul difensore del 2005 e anche sul club di Commisso per provare a strappare il talento lanciato da Italiano e Palladino.

Il Napoli era arrivato fino a 35

Nonostante circa 35 milioni di euro messi sul piatto da De Laurentiis, la Fiorentina ha declinato le proposte - lo afferma il TGR Rai Toscana. Il presidente della Fiorentina lo avrebbe venduto solo a patto che fossero arrivato 40 milioni: così non è successo e dunque Comuzzo resta a Firenze. Almeno fino al termine della stagione in corso.