Bove festeggia sui social: la sua società, affiliata alla Fiorentina, è campione - VIDEO

Sono giorni molto emozionanti per Edoardo Bove. Il centrocampista ex Fiorentina è finalmente tornato a giocare a calcio oltre un anno dopo l'ultima volta: lo ha ingaggiato il Watford, in Championship. E arriva anche un'altra bella novità dal suo club, letteralmente.

Traguardo bellissimo per la squadra di Bove, affiliata alla Fiorentina

Bove è proprietario dell'ASD Boreale (Eccellenza Lazio), squadra viola che lo ha cresciuto nei suoi primi passi di formazione calcistica. A maggio, inoltre, il club è diventato ufficialmente centro di formazione della Fiorentina, in una collaborazione nel segno del ragazzo classe 2002.

Il centrocampista festeggia

Adesso Bove festeggia per il traguardo della Boreale, che alza al cielo la Coppa Italia Eccellenza. Il centrocampista ricondivide tutto su Instagram e rivolge gli applausi alla sua squadra.