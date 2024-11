Segnali nuovi di permanenza per Quarta: il River lo stima ma Palladino l'ha reinventato nel nuovo ruolo

Chissà che lo pseudo esperimento (perché di improvvisato c'era poco) contro il Pafos non rappresenti un nuovo inizio per Lucas Martinez Quarta: l'argentino si è legato fino al 2028 alla Fiorentina e pur avendo perso il posto a vantaggio di Comuzzo, potrebbe aver dato avvio ad una nuova fase, secondo il Corriere dello Sport.

Quarta da centrocampista andrà rivisto ma non è parso così fuori ruolo secondo il quotidiano e tutto questo potrebbe allontanare le voci di addio che erano nate, quasi in contemporanea al suo rinnovo. Il River Plate lo stima ancora (arrivò da lì nel 2020) ma ad oggi per Quarta di spazio a Firenze ce n'è, ora anche un po' di più rispetto a prima.