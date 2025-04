Al centro dell'attenzione quest'oggi c'è la questione delle scommesse, con la notizia di nuove indagini che coinvolgerebbero vari calciatori tra cui anche quelli della Fiorentina Fagioli e Zaniolo. Un tema delicato, ma sul quale s'è espresso senza tanti di giri di parole un ex collega dei calciatori in questione.

Il commento di Floro Flores

Si tratta di Antonio Floro Flores, ex attaccante dell'Udinese, che su Instagram ha pubblicato una foto della notizia commentando: “Se non si inizia a radiare non si risolverà mai niente. Mi raccomando, diamogli i premi rinnovo e convochiamoli in Nazionale…”. Chiaro il riferimento a Fagioli e Tonali, che dopo aver scontato la loro pena sono stati subito richiamati da Spalletti.