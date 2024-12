L'Hellas fa dietrofront nel giro di poche ore: Zanetti rimarrà sulla panchina gialloblù

L'esonero sembrava ormai cosa fatta in casa Hellas Verona, con i dirigenti gialloblù che avrebbero dovuto prendere la decisione definitiva oggi sul futuro di Paolo Zanetti oggi, durante l'ultimo summit. E invece l'allenatore rimarrà sulla panchina del club veneto, come riportato da Sky Sport.

I vertici dell'Hellas hanno valutato le diverse opzioni, tra cui la promozione di Sammarco, ma non hanno ritenuto idonea nessuna alternativa. Per questo Zanetti sarà confermato nonostante il periodo nerissimo della squadra veronese. Inoltre, riporta Sky, la chiusura per il passaggio di proprietà del club sarebbe a un passo.