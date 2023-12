Marco Rossi: "Non credo che il Ferencvaros possa battere la Fiorentina. Italiano? Tra i migliori allenatori in circolazione"

Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di domani tra Ferencvaros e Fiorentina: “La squadra di Stankovic non è stata fortunatissima negli episodi, però effettivamente negli ultimi tempi ha avuto qualche passaggio a vuoto. Credo che difficilmente riuscirà a battere la Fiorentina, penso che cercheranno più che altro di non perdere per non rischiare di essere eliminati. Magari partiranno forte, accontentandosi poi col passare dei minuti”.

E poi: “Varga è un attaccante che vede la porta, fino all'infortunio aveva giocato davvero bene. Ora è tornato ma non ha grande minutaggio, faccio fatica a vederlo titolare domani. La Fiorentina invece ha ottimi giocatori in tutti i reparti, anche se effettivamente le punte stentano a segnare. E' comunque una squadra molto aggressiva, capace di rendersi pericolosa anche nelle partite più complicate”.

Infine su Italiano: “Sulla panchina viola si sta consacrando come uno dei migliori allenatori italiani. Credo che la Conference League sarà una competizione interessante fino alla fine, con la Fiorentina che ovviamente rientra tra le favorite”.