VIDEO FN - Fiorentina in partenza per Budapest. L'arrivo della squadra a Peretola

Fiorentina in partenza alla volta di Budapest, dove domani affronterà il Ferencvaros nell'ultima partita del girone di Conference League. Un match decisivo per blindare il primo posto, al quale non parteciperanno lo squalificato Biraghi e gli acciaccati Bonaventura, Arthur e Sottil.

Proprio in questi minuti i giocatori e lo staff della Fiorentina sono arrivati all'aeroporto di Peretola, pronti a imbarcarsi alla volta della città ungherese. Stasera alle 18.45 parlerà mister Vincenzo Italiano.