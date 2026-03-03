E come se non bastasse, pure Kean finisce la serata di Udine con un infortunio

Al 71' di Udinese-Fiorentina, il centravanti viola, Moise Kean, ha dovuto alzare bandiera bianca ed è stato sostituito da Roberto Piccoli.

Ahi, ahi la tibia

Problema fisico per lui, non certo scelta tecnica in questo caso. Kean ha lamentato un fastidio ad una tibia che gli ha impedito di terminare il match. A confermarlo ci ha pensato l'allenatore gigliato, Paolo Vanoli, a fine gara.

E domenica prossima…

Ad ora la sua presenza in Fiorentina-Parma di domenica prossima non sembra essere in discussione, vista anche l'importanza della gara. Certo è che presentarsi al confronto con i ducali senza di lui, nonostante tutto, sarebbe una penalizzazione di non poco conto.