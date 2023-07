Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha le idee chiare e aspetta gli incassi. Sappiamo che gli obiettivi sono definiti da tempo: attaccante, difensore centrale, centrocampista. C'è ancora un mese, la società ha fatto capire fin dall'inizio che non serve furia: lo ha fatto capire anche Italiano”.

E aggiunge: “L'importante è avere la squadra con una tempistica che interessa poco. Perdere due partite a inizio campionato senza avere la squadra pronta è perdonabile, si può aspettare”.

Sui giovani: “Non provarli in amichevole? Semplicemente credo che non siano ancora pronti, non c'è un Donnarumma. Adesso abbiamo anche un preparatore dei portieri che è un numero 1: avrebbe già altamente consigliato Martinelli, se fosse già adatto al grande calcio”.