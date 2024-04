Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione relativa alle punte a disposizione di Vincenzo Italiano. Un tema delicato in casa Fiorentina, visto che i numeri non lasciano intendere nulla di buono (e i risultati si vedono). Belotti ha realizzato un solo gol da quando è a Firenze, Nzola è sparito dai radar, Beltran ha trovato la sua posizione più arretrato.

Un anno fa, scrive il quotidiano, i tanto discussi Jovic e Cabral segnarono 30 gol in due, oggi per arrivare a 26 reti bisogna mettere insieme Nico Gonzalez, Nzola, Beltran e Belotti. Dalla cessione di Vlahovic in poi, la Fiorentina deve ancora trovare il suo centravanti.

In particolare c'è la situazione legata a Nzola, fuori per motivi personali. Di certo, al di là delle questioni personali, l’angolano al momento è ai margini della squadra. Soprattutto per responsabilità proprie. Parte di queste ragioni che, ancora oggi, non consentono alla Fiorentina di avere un attaccante di riferimento all'altezza.