L'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti ha parlato a tag24 delle ultime vicende di casa viola: “Carnesecchi ha fatto la differenza sulla qualificazione. A Bergamo la Fiorentina ha fatto una bella partita, se l'è giocata senza pensare al vantaggio maturato in casa. Credo che il risultato sia stato un po' troppo largo. La crescita negli anni di Italiano è stata netta, non si può giudicare da una partita in cui peraltro la squadra è rimasta in dieci”.

“Vorrei Sarri al posto di Italiano”

Sull'addio di Italiano: “Mi dispiace molto, perché il suo apporto è stato decisivo in questi anni. E' stato criticato tante volte, principalmente per i gol subiti in contropiede, ma è altrettanto vero che grazie a lui la Fiorentina è arrivata a giocarsela con tutti senza mai snaturarsi. Al suo posto sperò che arriverà qualcuno che faccia giocare altrettanto bene la squadra. A Firenze i tifosi vogliono bel gioco e risultati. A me sinceramente piacerebbe vedere Sarri sulla panchina viola, le sue quadre hanno sempre espresso un bel gioco".

“Fiorentina non favorita in Conference”

Sulla Conference League: “E' arrivato il momento di portare a casa un trofeo, manca da troppi anni. Speravo che la Coppa Italia potesse essere un'occasione, ma non è andata così e quindi resta solo la Conference. Non credo che la Fiorentina sia la favorita vista la presenza dell'Aston Villa, ma sicuramente è una delle candidate alla vittoria finale. In campionato invece la vedo dura, servirebbe un percorso netto da qui alla fine”.