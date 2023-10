Procede a rilento la vendita dei biglietti in casa Lazio per la partita di domani sera contro la Fiorentina. Un Olimpico che si presenterà a per larghi tratti vuoto nel posticipo del lunedì sera di Serie A, con i tagliandi venduti che ad oggi sono poco più di 5mila.

Se si somma questa cifra ai più o meno 30mila abbonati biancocelesti, si può stimare una presenza sulle tribune dell'impianto romano di circa 30 mila spettatori. Nel settore ospiti non sarà presente il tifo organizzato della Fiorentina, che prosegue la sua lotta al caro biglietti. Molto probabile che dunque, anche nel settorino viola, le presenze siano molto molto scarse.

