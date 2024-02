Pairetto grazia Gyasi: Era da espulsione immediata. L'ingenuità di Faraoni sul rigore

La partita tra Empoli e Fiorentina è stata diretta da Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Gyasi da espulsione

La gara inizia subito con un bruttissimo intervento di Gyasi su Biraghi dopo neanche un minuto di gioco. Il giocatore empolese entra con forza e a piedi uniti e l'arbitro decide di ammonirlo. Entrata molto al limite che poteva anche essere sanzionata con il rosso.

L'ingenuità di Faraoni sul rigore

Nel secondo tempo invece c'è il rigore assegnato all'Empoli. Contatti reiterati tra Cancellieri e Faraoni. Il difensore della Fiorentina sbraccia e lo trattiene anche in area, cercando di evitare che calci verso la porta di Terracciano. L'attaccante non fa niente per restare su, ma Pairetto vede la maglia allargarsi e opta per il penalty. Faraoni molto ingenuo nella circostanza.