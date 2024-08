Berardi la ciliegina su una torta senza crema. A Palladino serve tutt'altro dal mercato e a Parma si sono già intraviste le lacune

Berardi alla Fiorentina. Una telenovela che non poteva mancare in questo mercato estivo. E infatti eccola qua, a poco più di una settimana dal gong finale, torna di moda il nome dell'attaccante del Sassuolo, attualmente infortunato e ancora nel club neroverde, retrocesso in Serie B.

Cosa può chiedere il Sassuolo?

Intendiamoci: un giocatore come Berardi merita la Serie A e una chance al di là delle precarie condizioni fisiche e di un'età che inizia a farsi sentire. Tutto ovviamente è legato anche alle pretese economiche del Sassuolo che però, essendo in Serie B, non potrà forzare la mano per tenere il suo capitano con sé.

Un'abbondanza impressionante

E con il possibile addio di Nico Gonzalez alla Fiorentina si è tornati a parlare di Berardi alla Fiorentina. Senza contare l'arrivo di Gudmundsson in quel ruolo. E Colpani. E Beltran. E Sottil. E Ikoné. E Barak. E Brekalo…. Ah sì, Sabiri!

Altre priorità

Qualcuno là davanti se ne andrà, indubbiamente. Adesso però la Fiorentina ha e deve avere altre priorità dal mercato: a Palladino servono subito un difensore e un centrocampista. A Parma la Fiorentina ha finito la partita con una linea a tre composta da Kayode, Amrabat e Biraghi. Con Pongracic squalificato servirà affidarsi ancora una volta al giovane Comuzzo anche contro il Venezia (con il classe 2005 che comunque al Tardini non ha fatto malissimo). A centrocampo manca roba. Lo si è visto con l'accoppiata Amrabat-Mandragora.

E se fosse il colpo finale?

Berardi colpo finale? Dipende dai numeri. Per un mercato in entrata che deve far registrare almeno due colpi, la Fiorentina deve anche interessarsi alla cessione degli esuberi, molti dei quali sopracitati tra trequartisti e esterni ormai in disuso. C'è da fare e c'è da fare tanto. Berardi la ciliegina su una torna ancora non finita, ancora senza crema (o panna o cioccolato, de gustibus). Prima c'è da completare il dolce, poi si può pensare alle decorazioni. Serve farlo in fretta.