La Lazio scarica Castrovilli, che viene offerto all'Udinese. I bianconeri riflettono sull'ex viola

Il centrocampista della Lazio ed ex Fiorentina Gaetano Castrovilli è alla disperata ricerca di fiducia. L'avventura in biancoceleste non sta andando nel migliore dei modi, anzi, sembra essere già al capolinea. Baroni lo ha impiegato solo in otto occasioni e il classe '97 starebbe già cercando nuove opportunità.

Castrovilli-Udinese, il club prende tempo per decidere

Secondo quanto riportato da Tuttoudinese.it, Castrovilli è stato recentemente offerto all'Udinese. Il club friulano prende tempo e riflette sull'effettiva disponibilità del centrocampista; potrebbe tornare bene nel 3-5-2 di Runjaic, ma destano sospetti le condizioni fisiche.