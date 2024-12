Il declino di Castrovilli: l'ex viola non trova fortuna neanche alla Lazio. Ci pensa un altro club in Serie A

Per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, tormentato dagli infortuni nell'ultima parentesi in maglia viola, non c'è stata più ripresa. Il classe 1997 ha scelto la Lazio in estate per ripartire, ma anche qui non sta trovando né campo, né fortuna.

Castrovilli, neanche alla Lazio c'è spazio: possibile rinascita altrove?

Castrovilli pare a tutti gli effetti l'unico esubero della rosa biancoceleste. Come riporta Il Messaggero Veneto, c'è interesse per lui da parte dell'Udinese. Complici i tanti infortuni a centrocampo, Runjaic sarebbe alla ricerca di una mezzala e l'occasione potrebbe essere duplice, anche per l'ex Fiorentina che ha tremendo bisogno di fiducia.