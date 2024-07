L'opzione per il riscatto di Amrabat da parte del Manchester United non è scaduta. E intanto il club pubblica le sue FOTO con la nuova maglia

Detto del fatto che il profilo di Sofyan Amrabat piace a Zlatan Ibrahimovic, ci sono altre cose da sottolineare per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina.

Scadenza il 20 luglio

Innanzitutto l'opzione per il suo riscatto da parte del Manchester United non è ancora scaduta. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il termine ultimo non è quello che tutti pensavano del 30 giugno scorso, bensì quello del 20 luglio prossimo. Questo perché, per motivi di fair play finanziario, lo United non poteva fare acquisti fino al termine dello scorso mese.

Amrabat e la nuova maglia del ManU

E a proposito di Manchester United c'è da segnalare una curiosità. Il club inglese, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato le foto di Amrabat con la nuova maglia della squadra e non ha rimosso il giocatore a differenza di quanto fatto con Martial e Varane.