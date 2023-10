"Italiano è un innovatore, che orgoglio vederlo nella Fiorentina. Il suo bel gioco nasce già dallo Spezia ed ebbe ragione lui"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è ormai alla terza stagione sulla panchina viola. Del suo operato ha parlato anche l'ex presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, a Radio CRC: “Un allenatore giovane che sta continuando a far bene. Italiano è un innovatore ed è un grande orgoglio vederlo allenare la Fiorentina”.

Sul passato allo Spezia: “La sua idea di bel calcio nasce già in bianconero. Al primo anno in Serie A ci guardammo e lui mi disse ‘e ora come li facciamo i punti per salvarci?’. Optò per la strada del pressing alto, perdendo molto equilibrio difensivo, ma ebbe ragione lui. E continua ad averla. Contro il Napoli? Ci divertiremo, entrambe le squadre giocano a calcio”.