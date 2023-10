Napoli in campo in vista della Fiorentina: Garcia potrebbe recuperare un difensore

Proseguono gli allenamenti del Napoli in vista della partita di domenica sera contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta per mano del Real Madrid i partenopei vorranno riscattarsi, in quello che è un vero e proprio scontro diretto considerando la situazione di classifica delle due squadre.

Questa mattina la squadra di Garcia ha svolto regolare seduta di allenamento e sul sito ufficiale del club si leggono alcune novità in merito agli infortunati. Gollini e Juan Jesus hanno svolto lavoro personalizzato in campo, ma soprattutto Rrahmani è tornato in gruppo almeno per la prima parte dell'allenamento. Segno che il difensore sta recuperando, vedremo se sarà pronto già per domenica sera.