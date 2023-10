Antognoni: "Italiano sarebbe stato perfetto come allenatore del Napoli"

Intervistato da Il Mattino, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così in vista della partita contro il Napoli: “Ricordo bene il mio gol al San Paolo nella primavera del 1982, vincemmo 1-0 e restammo in testa alla classifica con la Juve. Era il mio primo gol dopo il ricovero in ospedale per lo scontro con Martina”.

E poi su Italiano: “E' un allenatore moderno che con i giocatori del Napoli sarebbe andato a meraviglia. Ama il gioco propositivo, fa di tutto affinché la sua squadra comandi la partita attraverso il possesso palla. E sono proprio le qualità che hanno portato il Napoli a vincere lo Scudetto”.