L'ex della prossima giornata, Giovanni Galli, è stato intervistato da Tag24 di UniCusano per parlare delle sue vecchie squadre, Fiorentina e Milan, a poche ore da un match molto delicato:

“Non ho avuto modo di conoscere di persona Joe Barone, ma posso valutare il lavoro meraviglioso che lui ha fatto alla Fiorentina. È riuscito a realizzare il Viola Park, ha trasformato questa società, che oggi ha degli utili e credo che come direttore generale abbia fatto un grandissimo lavoro".

“Un club - purtroppo - abituato a soffrire”

Poi in generale sulla Fiorentina: “Purtroppo questa squadra ci è già passata poco tempo fa con la scomparsa di Davide Astori. La risposta, in quel caso, fu straordinaria perché fecero un filotto di vittorie che li portò molto in alto in classifica. È difficile però prevedere come scenderanno in campo sabato. Quel che è certo è che c’è una città intera intorno a questa squadra, e che tutti sono pronti a trasferire a questo gruppo tutto l’affetto possibile. Purtroppo si tratta di un club abituato alle sofferenze, che sa bene come reagire”.

Su Italiano

Infine su Italiano: “Dell’addio di Italiano si parlava già lo scorso anno, ma poi c’è stato il prolungamento. A gennaio poi sono arrivati i primi segnali di un possibile addio. Credo che lui abbia seminato molto bene in questi quattro anni e che adesso chiederà di andarsi a relazionare con altre piazze. Ha preso una squadra depressa e l’ha resa protagonista, di questo bisogna dargliene atto”.