VIDEO FN - La Fiorentina sta per imbarcarsi ma Nico Gonzalez... dimentica i documenti!

Vi abbiamo mostrato e raccontato in diretta l'arrivo della Fiorentina a Peretola, con squadra e staff pronti a volare verso Budapest. Domani la gara di Conference League contro il Ferencvaros, decisiva per il primo posto nel girone.

Da capire se Italiano darà spazio dal primo minuto a Nico Gonzalez, che intanto si è reso protagonista di un episodio curioso e divertente. Come si vede nel video pubblicato sui social di Fiorentinanews.com, poco prima di varcare le porte di Peretola l'argentino ha realizzato di essersi scordato la carta d'imbarco. “Noooo” e mani nei capelli per lui, che in fretta e furia è tornato indietro(per fortuna i documenti erano in pullman). Dai Nico, l'importante è che tu sia concentrato domani!