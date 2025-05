Questo pomeriggio il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è stato invitato al Centro Tecnico di Coverciano per ricevere il premio Ferruccio Salvetti, in memoria di uno dei migliori ex guardalinee. Queste le sue parole ai margini dell’evento:

“E’ una bellissima soddisfazione esser qui a ritirare questo premio. Quando sono stato chiamato per esser messo al corrente di questo dal figlio Pier Francesco, gli avevo consigliato di evitare. Ci siamo parlati reciprocamente dei nostri padri, sono veramente contento di essere qua”.

"Commisso ci ha chiamati subito dopo la partita: il dispiacere è tanto"

Un pensiero anche dopo l’eliminazione di ieri: “Il presidente Commisso ci ha chiamato subito ieri sera al termine della partita, ha parlato con me e con il mister. Era molto dispiaciuto, come lo siamo un po’ tutti. Adesso dobbiamo assolutamente resettare e pensare alle prossime 3 partite. Siamo arrivati ad una semifinale, non siamo riusciti ad raggiungere l’ennesima finale adesso dovremo essere bravi a pensare a quello che ci resta da fare”.

“Adesso dobbiamo fare 9 punti nelle prossime 3 partite”

Ha anche aggiunto: “Gia ieri sera al termine della partita nello spogliatoio il capitano, ma anche un po tutti gli altri ragazzi, hanno ribadito di avere la testa alle prossime partite: dobbiamo fare 9 punti, l’unica strada per tornare in Europa anche quest’anno. Già ieri sera questo spirito era comune a tutti i presenti”