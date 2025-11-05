Corriere dello Sport-Stadio: Galloppa la Viola...poi Vanoli o Nesta
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Galloppa la Viola”. Gioco di parole sull'allenatore. E inoltre: “Soluzione a tempo Poi Vanoli o Nesta".
In apertura c'è: “Viola per tre”. Sottotitolo: “Nesta o Vanoli con Palladino che fa l’outsider”. Di spalla il commento: “Non ci sono vincitori”.
Qui leggiamo: “La notte dei lunghi consigli”. Sottotitolo: “Si è chiusa tra delusione e amarezza la seconda vita di Pioli alla guida della Fiorentina”. In taglio basso infine: “Oggi il processo a Gud. Piccoli dal 1’ col Mainz”.
