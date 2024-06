Mareggini: "Martinelli adesso deve andare a trovare continuità altrove. Questa la miglior stagione di Terracciano"

Questo pomeriggio l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è intervenuto al Pentasport per dare un voto a due profili della rosa gigliata: l'esordiente Tommaso Martinelli ed il più navigato Pietro Terracciano. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina in questo momento ha due portieri interessanti: sono Martinelli e Vannucchi. Il primo è leggermente avanti ma entrambi sono molto promettenti. Sono molto contento che lo abbiano fatto giocare, e che abbia fatto questo tipo di esperienza poi da qui a dire che sia lui il nuovo portiere della Fiorentina direi di aspettare un attimo. E’ ancora un po’ presto per valutarlo, occorre mandarlo a giocare in una buona Serie B. Tenerlo come vice Terracciano? Potrebbe essere un opzione ma poi succede che, a non giocare, un portiere perde smalto. Mi sembra che gia in questa stagione sia stato sempre con la prima squadra, per questo dico che questo tipo di esperienza è già stato fatto. Adesso bisogna mandarlo a farsi le ossa. Le qualità ci sono, e sono importanti, per questo credo abbia bisogno del suo percorso. Solo Giovanni Galli è passato dal settore giovani alla prima squadra in Serie A. Deve andare a giocare in serie minori a prendere piu consapevolezza”.

“Ha bisogno di andare a giocare altrove per formare il carattere. Eviterei di tenerlo un altro anno”

Ha poi aggiunto: “Questo serve per formare la propria personalità ed il carattere che poi saranno fondamentali in campo. Ho visto che tratta la palla coi piedi con una sicurezza importante, credo sia fondamentale per il calcio di oggi. Le sollecitazioni che hai quando ci sono partite che contano sono diverse da quelle di ieri. Non credo sia da considerare una partita modello quella di ieri tra Fiorentina ed Atalanta: era l’ultima di campionato e tutto era già deciso. Ovviamente per lui è stata la piu bella partita della stagione, ma per il resto non è che fosse tanto difficile da affrontare”.

“Terracciano? Prima faceva il suo, adesso fa la differenza”

Ha poi concluso parlando di Pietro Terracciano: “Confermo che quest’anno sia stato il suo migliore in assoluto da quando è arrivato a Firenze. Prima era un portiere che faceva il suo mentre questa stagione ha dimostrato di poter fare qualcosa in piu. Mi dispiace che il so aiuto non sia bastato per portare a casa un trofeo”.