Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina mal d’attacco Nuovo assalto a Laurienté

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina e in particolare su Beltran: "Non fermarti". Sottotitolo: "4 gol per aprire una nuova collezione". Sommario: "Due in campionato e due in Conference: l'argentino sta cominciando a incidere negli schemi di Italiano. Mercato: Non solo Laurientè, seguiti Grull e Beste".

Pagina 22

Apertura per: “Fiorentina mal d’attacco Nuovo assalto a Laurienté”. Sommario: “Nzola (certo) e Kouame (quasi) in Coppa d’Africa, Gonzalez ko: a Italiano mancano alternative offensive. Il club si muove: il francese in pole E ci sono due idee complicate: Simeone e Toni Martinez”. In taglio basso: “Franchi, si parte. E la Viola non dovrà cambiare casa”.

Pagina 23

Infine leggiamo: “Beltran ormai è ovunque Il gol premia gli sforzi”.