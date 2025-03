Il calcio giovanile toscano si ferma in parte: rinviate tutte le gare della delegazione di Firenze, regionali e Dilettanti in campo solo domenica

Le forti piogge delle ultime ore stanno mettendo in ginocchio i comuni limitrofi alla città di Firenze. La situazione, per fortuna, non desta eccessiva preoccupazione, ma il Comitato Regionale di calcio della Toscana ha preso dei provvedimenti.

I campionati provinciali di Firenze sono stati rinviati su tutto il weekend, mentre quelli regionali si giocheranno solo domenica. Per quanto riguarda i Dilettanti, invece, le gare in programma domenica si svolgeranno regolarmente salvo casistiche particolari. Maggiori dettagli nel comunicato provinciale di Firenze e nel comunicato regionale Toscana.