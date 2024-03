In vista della prossima gara contro la Fiorentina il Milan cala il tris a Verona e consolida il secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella gara delle ore 15 il Milan vince in casa del Verona per 3-1 consolidando così il secondo posto in classifica.

La cronaca della gara

La gara si sblocca al 44' con l'azione personale di Theo Hernandez e il tiro ravvicinato in porta, con il difensore del Milan che si fa poi ammonire per esultanza ritenuta eccessiva dal direttore di gara. Al 50' i rossoneri raddoppiano con Pulisic, che raccoglie il pallone e lo deposita in porta dopo la conclusione di Okafor parata da Montipò. Al 65' i gialloblù accorciano le distanze con la grande conclusione di Noslin. Ma è il subentrato Chukwueze al 79' con un destro al volo a realizzare il gol del defintivo dei 3-1 per i rossoneri. La squadra guidata da Pioli, che la Fiorentina riceverà al Franchi dopo la sosta, va a legittimare il secondo posto salendo a 62, mentre quella allenata da Baroni resta a 26 e ancora vicina alla zona calda della classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.