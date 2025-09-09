Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai media presenti prima della consegna del premio Nereo Rocco a Coverciano, tra cui anche Fiorentinanews.com.

Le parole di Ranieri

“E' un grandissimo onore, vuol dire l'anno scorso ho lavorato bene. Sono molto felice di ricevere questo premio. La gara contro il Napoli? Finalmente rivedremo intanto i nostri tifosi al Franchi. Ai nuovi arrivati servirà sentire il calore dello stadio. Sarà una patita difficile, ma saremo pronti. De Bruyne? Sarà difficile limitarlo, dovremo fare una grandissima partita”.

Torino e Kean

“Un po' di delusione a Torino c'era, volevamo vincere. Fare un pareggio con i granata non è malvagio. Venivamo da tre trasferte ed eravamo un po' stanchi. La pausa è arrivata nel momento giusto, abbiamo lavorato bene. Kean? Vederlo anche ieri sera è stato uno spettacolo. E' uno degli attaccanti più forti d'Europa. Ieri ha trascinato la Nazionale come fa con noi alla Fiorentina”.

In vista del Napoli

“Avere Moise è tanta roba. Per il Napoli non avere Lukaku vuol dire avere un giocatore in meno ma hanno Hojlund e Lucca, sono grandi giocatori. Io in Nazionale? Per me è stata una gioia immensa essere convocato. In difesa l'Italia è messa bene. Non sarà facile per me essere convocato. Lavorerò bene per provare a essere nuovamente chiamato”.