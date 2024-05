Il giornalista Stefano Borghi ha parlato della Fiorentina e della semifinale di Conference League a Cronache di Spogliatoio: “Viola favorita per valori, anche per un discorso di abitudine alle competizioni. Il Club Brugge ha comunque caratteristiche che possono metterla in difficoltà. Da una parte, la Fiorentina può ambire a creare molte situazioni da gol, come spesso le accade, quindi deve concretizzare. Se così sarà, ha un buon vantaggio”.

“Club Brugge un po' ingenuo, ma interessante”

Sul Club Brugge: “Squadra fluida, elastica, magari un po' ingenua a questi livelli in confronto anche alla stessa Fiorentina. Ma ha le idee chiare e giocatori ‘piccantini’. Jutglà, ad esempio, è un brutto cliente dai buoni colpi e molto intenso. Sottolineo sempre anche De Cuyper e il suo bellissimo sinistro; deve inspessire i suoi valori per giocare bene a quattro, visti i grandi margini di crescita, ma a tutta fascia sarebbe il top. Ci sono anche giocatori esperti, uno interessante è Onyedika, a volte farraginoso ma ottimo equilibratore”.

“Palladino? Sarebbe uno stacco totale”

Su Italiano: “I detrattori dicono che il mantenere la propria identità sia stato il motivo per cui non ha vinto, una prospettiva superficiale guardando la sola finale di Conference. La cosa che guardo sempre è la continuità del progetto. Palladino, ad esempio, ha tutta la mia stima e anche di più, ma sarebbe uno stacco totale con la Fiorentina attuale. Lo vedo più al Torino, sarebbe l'ideale”.