FOTO: L'ex viola Vlahovic posta un "messaggio" di solidarietà per gli alluvionati della piana fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, ora in forza alla Juventus, che è atteso da grande ex al ‘Franchi’ per la grande sfida in programma domenica sera tra viola e bianconeri, ha postato sul suo profilo Instagram una story che raffigura la piana fiorentina alluvionata dalla tempesta che si è scatenata nella serata di ieri.

Un gesto inaspettato, ma anche un messaggio di solidarietà, quello pubblicato dell'ex centravanti viola, con tanto di emoticon che rimandano alla preghiera per tutte le vittime dell'inondazione.

Trovate qui di seguito l'immagine in questione: