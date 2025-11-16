Il tecnico dell'udinese Kosta Runjaic ha rilasciato un'intervista a SkySport per tirare un bilancio di questa prima parte di stagione. Fra i tanti temi toccati anche quello relativo alla rinascita di Nicolò Zaniolo.

Un grande professionista

“Un grande giocatore, un professionista - dice il tecnico dell'Udinese - Per lui Udine è una occasione molto importante. Sta giocando bene, sta facendo un bel lavoro. Sa che deve migliorare e fare meglio: lui può aiutare noi e noi aiutare noi e noi aiutare lui”.

Fin troppo serio

Il tecnico dei friulani ha poi concluso il commento alla crescita dell'ex viola dicendo: “Sono molto contento di lavorare con lui: è un esempio dentro e fuori dal campo, è molto più serio di quanto mi aspettassi, a volte anche troppo serio”.