Vilhjálmsson: "Sogniamo di andare avanti e affrontare la Fiorentina. Non abbiamo niente da perdere"

Il Vikingur potrebbe essere il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Per essere più specifici, per il momento è una delle quattro squadre che potrebbero toccare ai viola negli ottavi di finale.

Però prima di tutto la formazione islandese dovrà passare il turno di play off contro il Panathinaikos. Stasera si gioca il ritorno di questa gara dopo che il Vikingur ha vinto in casa per 2-1.

"Penso che non abbiamo davvero nulla da perdere - ha detto in proposito l'attaccante, Matthías Vilhjálmsson - Vogliamo arrivare al prossimo turno, vogliamo essere aggressivi".

“Adesso vogliamo solo di più, andare ancora più lontano, e continueremo ad andare avanti. E magari affrontare la Fiorentina e Gudmundsson nel prossimo turno (Gud comunque vada non ci sarà perché dovrà restare fuori almeno sei settimane a causa dell'infortunio subito contro il Como ndr)”.