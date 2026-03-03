La doppia protesta di Rugani...ma ha ragione Pairetto. Fagioli invece fa bene a lamentarsi

Rugani protesta, Pairetto decide…e alla fine ha ragione quest'ultimo. Nei due casi più importanti dal punto di vista arbitrale di Udinese-Fiorentina, il direttore di gara giudica bene.

Rigore

C'è rigore dopo il contatto tra il difensore viola e Davis. Rugani prende posizione ma il pallone riesce lo stesso a filare e finire sui piedi dell'attaccante bianconero che viene affossato. In partenza i due si trattengono a vicenda, ma il finale è quello descritto.

Gol regolare

Lo stesso Rugani si lamenta anche sulla terza rete ma le sue proteste non hanno ragion d'essere perché Buksa si libera regolarmente della sua, chiamiamola, ‘marcatura’.

Giallo mancato

L'unico che può lamentarsi, almeno nella metà campo viola, è Fagioli. Si invola verso la porta dell'Udinese e viene steso intenzionalmente, da dietro, da Zemura. Il cartellino giallo ci stava, eccome. Ma Pairetto probabilmente in quel caso stava dormendo.