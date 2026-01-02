UFFICIALE: Solomon è il primo rinforzo della Fiorentina. Il comunicato del club

Adesso è ufficiale: Manor Solomon è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, interrompendo l'esperienza al Villarreal. Lo conferma il club viola con un comunicato.

Ufficiale: Solomon è della Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol”.

Lo conferma anche il Tottenham

Questo, invece, il comunicato del Tottenham: “Possiamo confermare che Manor Solomon è stato richiamato dal prestito al Villarreal e si è aggregato alla Fiorentina in prestito per il resto della stagione. L'esterno 26enne ha collezionato 11 presenze con il Villarreal nella prima metà della stagione 2025/26, segnando un gol. Ad oggi ha collezionato sei presenze con noi e gli auguriamo il meglio per la seconda metà della stagione con la Viola in Serie A”.