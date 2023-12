Una lettera dai toni poco natalizi: l'aut aut di Commisso al Comune sul tema Franchi

Il Corriere dello Sport-Stadio torna questa mattina a parlare della lettera pubblicata nella mattinata di Rocco Commisso per augurare buona natale a tifosi della Fiorentina. Tra i ringraziamenti, gli auguri e i buoni propositi per il prossimo anno, il numero uno viola non si è risparmiato qualche frecciata a tema ‘Franchi’ rivolta alle istituzioni fiorentine.

“Del resto il 2024 - scrive il quotidiano - dovrà per forza essere l’anno delle scelte irrevocabili sul fronte Franchi: viola dentro (come spera il Comune di Firenze, ancora alla ricerca dei fondi necessari - 55 milioni - per completare il restyling dell’impianto) oppure fuori, come più volte ribadito in passato dalla Fiorentina? La recente apertura del club, che a fine novembre si è detto disposto a collaborare con Palazzo Vecchio anche se con forti perplessità (emerse di recente) su quelli che saranno i costi delle finiture interne dell’impianto restaurato, è stato un colpo di scena anche se, da sciogliere, resta ancora il problema legato a dove la squadra andrà a giocare durante i lavori”.

Dal Comune si aspetta una risposta riguardo alla richiesta di proroga dei lavori al Franchi per capire meglio la situazione e tentare di far rimanere la Fiorentina in città durante i lavori. “Noi cerchiamo di avere le certezze che occorrono a ogni società per programmare il futuro e di ottenere risposte precise che dopo anni ancora non abbiamo ricevuto” scrive Commisso. "I tifosi e la Fiorentina devono sapere. E il tempo è ormai scaduto, mentre passi definitivi non ne sono stati fatti». Altro che clima di festa: se non è un aut aut, poco ci manca.