Tramvia al Viola Park, ci siamo: ecco quando iniziano i lavori. E anche il 'Curva Fiesole' può sorridere

Una firma che significa l'inizio dei lavori. È stato firmato oggi il contratto per la progettazione esecutiva e realizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli a seguito di una delibera approvata nell’ultima seduta della giunta comunale di Firenze. I primi lavori - scrive 055Firenze.it - inizieranno a fine gennaio con le asfaltature di alcune viabilità funzionali ai futuri lavori tranviari e a seguire le lavorazioni per il nuovo ponte, i parcheggi e il deposito.

Il percorso e la fermata al Viola Park

La linea 3 si svilupperà su 7,2 chilometri con 17 fermate. Si collega al sistema tranviario in piazza della Libertà con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni, già inseriti nel progetto della linea Fortezza-San Marco attualmente in costruzione. Dalla piazza la linea imbocca viale Matteotti, percorre i viali di circonvallazione fino a viale Giovine Italia, per proseguire sui lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il Ponte da Verrazzano il tracciato continua in via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli, fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli, dove sorgerà anche il deposito.

Una bella notizia per Commisso

Una buona notizia anche per quanto concerne il Viola Park. Con la nuova linea, difatti, sarà più facile raggiungere il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Ma non solo: quando sarà operativa, la linea 3 consentirà anche di aprire a capienza integrale l'impianto Curva Fiesole, lo stadio più grande del VP, che per il momento rimane limitato ad accogliere 2mila persone (a fronte della capienza da 3mila).