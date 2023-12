Via libera al Viola Parking (ma non è l’ultimo atto). Bocciata la richiesta della Fiorentina di poter utilizzare la capienza piena

Il via libera al Viola Parking, l’area temporanea di sosta da 490 posti auto adiacente al Viola Park, arriverà oggi pomeriggio dal Consiglio comunale di Bagno a Ripoli. Ieri l’ultimo esame da parte della Commissione urbanistica del Comune. Tuttavia non sarà questo l’ultimo atto. E’ previsto che il progetto venga riesaminato dalla Commissione paesaggio, che ha indicato alcune prescrizioni, e ottenga l’approvazione della Soprintendenza (che sembra orientata positivamente). L’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale è, però, l’atto fondamentale.

Gli uffici legali del Comune hanno approfondito la normativa che consente la realizzazione del parcheggio provvisorio in deroga alle previsioni urbanistiche, come aveva chiesto la Commissione presieduta da Sandra Baragli (Pd), e hanno confermato la rispondenza della delibera alla normativa. Me né il loro parere, né quello dell’architetto Nino Gandolfo, dirigente del settore Governo del territorio, (“Siamo dentro la legge al centro per cento”, ha affermato) hanno fugato i dubbi di legittimità del provvedimento avanzati della consigliera Sonia Redini (Cittadinanza attiva).

Un'apposita convenzione

Tra Comune di Bagno a Ripoli e Fiorentina sarà firmata una apposita “Convenzione per l’uso temporaneo di un’area di sosta a servizio del centro sportivo”. La norma prevede che gli usi temporanei siano finalizzati a “attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione”. Nella convenzione l’area viene definita “porzione rurale di terreno non aziendale intercluso nell’ambito urbano, attualmente inutilizzato e scarsamente appetibile per l’attività agricola per dimensioni contenute e ubicazione”.

“Lo scopo – ha spiegato l’architetto Gandolfo – è favorire le attività del centro sportivo e mitigare l’impatto di simili attività sulla viabilità locale, in attesa della linea tramviaria”.

La convenzione, infatti, ha validità fino alla messa in esercizio della tramvia. Potrà essere prorogata in due casi: situazioni che possono produrre limitazioni alla viabilità o al sistema dei parcheggi esistenti o previsti; interesse dell’Amministrazione comunale al mantenimento della convenzione stessa.

L’area del Viola Parking è situata tra via della Nave a Rovezzano, via delle Sentinelle, via di Villa Cedri, il centro sportivo, la zona destinata ad ospitare il futuro parcheggio scambiatore della tramvia, l’insediamento artigianale adiacente la cappellina del Crocifisso. Si tratta di due terreni, di proprietà diverse, per un totale di 54mila metri quadrati, metà dei quali saranno utilizzati come parcheggio. L’accesso sarà da via Nave a Rovezzano attraverso uno “stradello” realizzato in modo da restare permeabile, che attraversa un terreno con olivi. L’uscita sarà su via Villa Cedri.

La Fiorentina ha firmato due preliminari di acquisto dei terreni, condizionato all’approvazione da parte di tutti gli enti del progetto di parcheggio temporaneo.

La convenzione decade se l’area viene utilizzata per scopi diversi da quelli previsti o ceduta a terzi. Entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione dovrà essere ripristinato il precedente stato dei luoghi.

Bocciata la richiesta di capienza piena

Bocciata invece la richiesta della Fiorentina di poter portare a capienza piena (3.000 spettatori) lo stadio Curva Fiesole una volta realizzato il parcheggio. Fino a quando non entrerà in esercizio la tramvia, la capienza massima consentita si fermerà a 2.000 spettatori per non gravare ulteriormente sul traffico della zona.