Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha scritto la propria lettera natalizia dove ha fatto una sorta di bilancio dell'anno che si sta concludendo.

“Ottimi risultati della scorsa stagione”

“E' stato un anno straordinario per il nostro Club - sono le parole utilizzate da Commisso - Gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione con le due finali raggiunte e una posizione in campionato valida per tornare in Europa, devono essere un motivo d'orgoglio per tutti noi”.

“La delusione per non essere riusciti a portare a casa un trofeo è stata grande, non lo nego, ma ciò non cancella minimamente lo straordinario percorso che abbiamo fatto insieme a voi”.

L'apertura del Viola Park

Poi ha aggiunto: “Il 2023 è stato l'anno di apertura del Viola Park, uno sogno nato tre anni fa e che, grazie al lavoro di tante persone e alla sinergia con l'Amministrazione Locale e le istituzioni, ha trovato la sua realizzazione. Il riconoscimento dell'importanza di quest'opera che per sempre resterà a Firenze e ai fiorentini, rappresenta per me un motivo di grandissimo orgoglio”.

“Resta l'amarezza al pensiero che, se ci fosse stata data la possibilità, oggi forse la Fiorentina avrebbe potuto avere anche un nuovo stadio. Mi auguro che comunque il Comune di Firenze riesca a portare avanti il progetto di ristrutturazione del Franchi e mi auguro che, presto la Fiorentina e i suoi tifosi possano avere rassicurazioni sul luogo in cui la squadra dovrà giocare i prossimi campionati. Una cosa però è certa, noi non vogliamo partecipare alla quotidiana vita politica che ogni giorn usa il Franchi come trofeo da esporre, in maniera positiva. Cerchiamo di avere certezze, di ottenere risposte precise alle domande che poniamo ormai da anni”.

Un avvio “straordinario” di stagione

Inoltre: “Dopo la prima preparazione al Viola Park, iniziata il 12 luglio, la nuova stagione sportiva è iniziata in maniera straordinaria, l'attuale quinto posto in campionato, il passaggio del turno in Coppa Italia e la qualificazione agli ottavi di Conference, da primi, imbattuti nel girone, rappresenta una base importante su cui costruire il 2024”.

Il presidente ha concluso la sua lettera con un pensiero dedicato alle persone di Campi Bisenzio colpite recentemente dall'alluvione.