Viviano: "Alla Sampdoria uscimmo da un momento difficile con le mie parate e i gol di Quagliarella. Alla Fiorentina servono De Gea e Kean"

L'ex portiere e tifoso viola Emiliano Viviano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina ha parecchi crediti con la sorte, è vero che stiamo facendo male però in tante partite abbiamo avuto veramente sfortuna. Il gol sbagliato da Dodo col Bologna, il gol subito nel recupero col Como, e potrei citare altri episodi. La Fiorentina mi ricorda la Nazionale italiana, che spesso parte bene ma poi alla prima difficoltà si scioglie. A Reggio Emilia è successo questo, è bastato un errore di De Gea per minare completamente le certezze della squadra".

“Da certe situazioni si esce con i singoli”

Poi ha aggiunto: “Non m'interessa per niente cos'è successo ieri sera, però vi dico che una sconfitta sarebbe stata devastante. Vincere aiutare a vincere ma perdere aiuta a perdere, i risultati sono fondamentali nel calcio anche se sembrano superflui in certe situazioni. Quando giocavo alla Sampdoria avevamo una squadra fortissima eppure non riuscivamo a fare risultato, poi ne uscimmo grazie alle prestazioni dei singoli: io parai tre rigori di fila, Quagliarella e Muriel cominciarono a segnare con continuità. Spero che De Gea e Kean, tra gli altri, facciano lo stesso nella Fiorentina”.