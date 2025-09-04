I no di Fortini (e della Fiorentina). Alla fine ci ha provato anche la Roma, ma il talento rimane a Firenze

Non è stata un'estate semplice per Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina tornato alla base dopo la grande annata passata con la Juve Stabia in Serie B.

Tanti interessi

E anche per questo le offerte non sono mancate per il ragazzo, che doveva anche recuperare dall'infortunio di fine scorsa stagione. Il Torino ci ha provato a lungo a strapparlo a titolo definitivo alla Fiorentina, mentre dalla Premier la pressione arrivava dal Bournemouth. Ma a Firenze erano tutti d'accordo, Fiorentina e Fortini: Niccolò rimane in viola.

L'inserimento della Roma

E così è stato nonostante l'inserimento last minute per lui della Roma, che ha proposto un prestito da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 13. Rispedito al mittente. Ora servirà recuperare al massimo e poi far parlare il campo.