Un club di Serie A si mette sulle tracce di Fazzini. E per il dopo Dodô spunta un nome dal Genoa.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Parma si muove sul mercato e lo fa seguendo con interesse il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini, profilo che piace alla società gialloblù e che lo vede come possibile rinforzo per la prossima stagione. Resta ancora da capire se i ducali andranno oltre un semplice interesse e se quello dell'ex Empoli possa essere veramente il nome per migliorare ulteriormente la rosa.

E la Fiorentina…

Fazzini, dopo essere arrivato alla Fiorentina nell'ultimo mercato estivo, dunque, potrebbe nuovamente cambiare squadra. Ma l'ultima parola su di lui spetta alla società viola e al nuovo allenatore Fabio Grosso.

Per il dopo Dodô c'è… Norton-Cuffy

L'emittente segnala anche che, se dovesse partire per altri lidi il terzino Dodô, uno dei nomi annotati dalla Fiorentina per poterlo sostituire potrebbe essere Norton-Cuffy del Genoa.