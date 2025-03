Bove: "Quando sono tornato al Viola Park ho provato tanta tristezza. Normale che la Fiorentina abbia perso partite dopo il mio malore. Il caso Astori..."

Tra il ritorno in squadra alla Fiorentina, quello al Viola Park e il caso Astori. Anche di questi temi ha parlato Edoardo Bove durante la sua lunga intervista al BSMT di Gianluca Gazzoli, disponibile su You Tube. Queste le sue parole: “Credo che i miei compagani abbiano vissuto un momento che non si toglieranno più dalla testa e questo ha inciso anche sulle prestazioni in campo. La Fiorentina ha iniziato a perdere partite, ma credo sia normale, perché certi ricordi e immagini rimangono in testa. Tutti mi hanno detto cosa hanno vissuto e quando sono tornato al Viola Park ho provato tanta tristezza. Volevo tornare lì normalmente, come facevo tutti i giorni”.

E ancora: “ll caso Astori? Il mio episodio è stato vissuto da Firenze con maggiore enfasi e maggiore empatia, soprattutto per quello che era successo a Davide. I tifosi hanno rivissuto quei momenti e questo ha reso la vicenda ancora più potente. Tanti hanno pensato che lui da lassù mi abbia fatto restare qui”.