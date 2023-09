Nico sente ancora dolore, ma ci vorrà ancora qualche ora per capire la realtà del suo infortunio. La situazione

Non arrivano notizie proprio confortanti su Nicolas Gonzalez. L'attaccante argentino, nonché numero 10 della Fiorentina, è uscito nel match di ieri sera contro il Genk, accusando un dolore nella zona dell'anca e dell'addome.

E come si apprende dalla società viola, le condizioni del calciatore non sono ottimali. Nico, infatti, sente ancora dolore ed è stato deciso di aspettare altre 24 ore per fare tutti gli accertamenti necessari del caso.

Soltanto nella giornata di domani si potrà avere un quadro clinico più chiaro. Con la partita di domenica contro l'Udinese che si allontana.