Come pronosticabile, e com'è normale che sia, Stefano Pioli non ha fatto trapelare niente a proposito della formazione nella conferenza stampa in vista di Fiorentina-Napoli. O meglio, quasi niente. Qualche piccolo indizio il tecnico viola l'ha dato, a partire da quel “Fazzini domani può essere un'opzione” che ci fa capire come, non essendo Gudmundsson al top, l'ex Empoli rientri tra i candidati a una maglia da titolare.

Belle parole per Nicolussi Caviglia

E poi, su Fagioli, l'intenzione di affidargli compiti diversi domani. La dimostrazione che Pioli lo vede come mezz'ala più che come regista, cosa che effettivamente non è, e l'impressione è che l'allenatore abbia voglia di affidare le chiavi della mediana a Nicolussi Caviglia. Anche sull'ex Juventus e Venezia sono state usate parole positive, ma probabilmente bisognerà aspettare ancora un po' per vederlo titolare.

Rebus offensivo

E davanti? Kean non si discute, poi è tutto un grande punto interrogativo. Se saranno ancora due punte l'impressione è che Piccoli sia sempre in vantaggio su Dzeko, altrimenti vedremo quale impostazione darà Pioli al centrocampo a supporto del bomber viola e adesso anche dell'Italia.