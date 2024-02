Ikoné e una stagione (fino a ora) da dimenticare: lo conferma anche il suo primo posto in solitaria in una classifica... Horror

Che questo non sia stato l'inizio di stagione che ci si aspettava da parte di Jonathan Ikoné, è sotto gli occhi di tutti. E forse il primo ad essere deluso è proprio il francese, che ha collezionato fino a questo momento 22 presenze con ka maglia della Fiorentina, 2 gol e un solo assist in questa stagione.

In campionato ancora a secco

Se guardiamo solo al campionato, i gol però sono zero (l'assist invece l'ha siglato in Serie A), con le due reti segnate in Conference League. Grazie a questo score negativo, l'attaccante viola si posiziona al primo posto in una classifica horror della Serie A che tiene conto dello score degli attaccanti del campionato italiano.

Senza gol né assist da quasi 1000 minuti

Ikoné è al primo posto in solitaria, avendo giocato gli ultimi 945 minuti senza far registrare né un gol né un assist in Serie A. Nessuno peggio di lui. Lo segue Seck del Torino senza gol né assist da 574 minuti e poi Castillejo, a secco da 488 minuti.