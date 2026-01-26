Bressan: "Ma perché contro il Cagliari non si è mai provato il tiro da fuori? Con Mina e Luperto..."
L'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato a Radio Bruno della stagione viola e della sconfitta contro il Cagliari.
Le parole di Bressan
“La Fiorentina deve lottare e basta. Nelle ultime partite l’atteggiamento è cambiato. Contro il Cagliari non è stata la Fiorentina che abbiamo visto a Bologna, ma non ha disputato una brutta gara. Io personalmente sono ottimista, i valori prima o poi verranno fuori. Abbiamo visto tantissimi cross in area, ma con Mina e Luperto non era semplice. Non è stato provato mai un tiro da fuori, poteva essere un’opzione”.
E sul Como, prossimo avversario viola
"Tanto di cappello a quello che sta facendo Fabregas. Se voglio vedere una bella partita, guardo il Como: è una squadra composta da giovani di qualità che seguono il proprio allenatore".
